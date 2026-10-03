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İspanya-Çekya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. haftasında İspanya, sahasında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı ilk iki maçtan 6 puan çıkaran İspanya, liderliğini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor. İlk iki maçından puan çıkaramayan Çekya ise zorlu İspanya deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İspanya-Çekya karşılaşmasını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İspanya-Çekya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi İspanya ile Çekya kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçını kazanan ve 6 puanla lider durumda bulunan İspanya, sahasında kazanarak zirvedeki yerini korumak isterken, puansız Çekya ise deplasmandan galibiyetle dönerek gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. İspanya ilk maçında İngiltere'yi 3-2, ikinci maçında Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederken, Çekya ise ilk maçında Hırvatistan'a 2-1, ikinci maçında İngiltere'ye 2-0 yenilmişti. İspanya-Çekya karşılaşmasını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSPANYA-ÇEKYA MAÇINI A HABER'DEN CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İSPANYA-ÇEKYA İLK 11'LER

İspanya: Raya, Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Baena, Roberto.

Çekya: Kinsky, Slama, Krejci, Chaloupek, Sacek, Kral, Macek, Lingr, Ambros, Radosta, Hlozek

İSPANYA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya ile Çekya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. hafta mücadelesi saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Estadio Carlos Tartiere'de oynanıyor.

İSPANYA - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

#UEFA Uluslar Ligi #A Haber #İngiltere #Hırvatistan #İspanya #Çekya
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