İspanya-Çekya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. haftasında İspanya, sahasında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı ilk iki maçtan 6 puan çıkaran İspanya, liderliğini sürdürmek için sahasında kazanmak istiyor. İlk iki maçından puan çıkaramayan Çekya ise zorlu İspanya deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İspanya-Çekya karşılaşmasını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz...