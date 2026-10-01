UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya, A Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Sırbistan'ı Allianz Arena'da konuk edecek. İlk iki maçında galibiyet alamayan Almanya, sahasında 3 puan ararken Sırbistan ise kötü başlangıcını telafi etmek istiyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki Almanya - Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Almanya - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya - Sırbistan maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takım, 1 Ekim Perşembe günü Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Almanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. İki maçta yalnızca 1 puan toplayan Almanya, Sırbistan karşısında galibiyet hedefliyor. İşte Almanya - Sırbistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı...

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Almanya - Sırbistan maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Almanya - Sırbistan maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya - Sırbistan karşılaşma A Haber kanalında canlı yayınlanacak.

ALMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ PERFORMANSI

Almanya, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda deplasmanında başladı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Almanya ikinci maçında Yunanistan'ı konuk etti. Yunanistan, Almanya'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Böylece Almanya ilk iki maç sonunda 1 puanda kaldı. UEFA'nın fikstür ve sonuç sayfasında Almanya'nın Hollanda karşısında 1-1 berabere kaldığı, ardından Yunanistan'a 1-0 kaybettiği görülüyor.

SIRBİSTAN İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI

Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sırbistan ilk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Böylece Sırbistan, Almanya deplasmanına henüz puanla tanışamadan çıkacak.

ALMANYA - SIRBİSTAN REKABETİ

UEFA'nın resmi istatistiklerinde Almanya ile Sırbistan arasında toplam 29 karşılaşma bulunuyor. Almanya bu maçların 16'sını kazanırken Sırbistan 8 galibiyet aldı. Taraflar 5 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

İki takım arasındaki toplam gol sayısında da Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor: Almanlar 50 gol atarken Sırbistan 34 gol kaydetti.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ