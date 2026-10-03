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Hırvatistan-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. haftasında Hırvatistan, sahasında İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Grupta ilk iki maçında 3 puan toplayan Hırvatistan, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. İngiltere ise 3 puanla çıktığı Hırvatistan deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasını A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Hırvatistan-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Hırvatistan ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Hırvatistan, sahasında kazanarak puanını 6'ya yükseltmek isterken, İngiltere de deplasmandan 3 puanla dönerek 6 puana ulaşmayı hedefliyor. Hırvatistan ilk maçında Çekya'yı 2-1 mağlup edip İspanya'ya 4-1 yenilirken, İngiltere ise İspanya'ya 3-2 mağlup olup Çekya'yı 2-0 mağlup etmişti. Bu maçı A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇINI A SPOR'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Ivanovic, Susic, Baturina, Musa

İngiltere: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, Hall, Anderson, Scott, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Hırvatistan-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 1 GOL | Hırvatistan 0-1 İngiltere
Hırvatistan-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 2 GOL | Hırvatistan 0-2 İngiltere
Hırvatistan-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 3 GOL | Hırvatistan 0-3 İngiltere
Hırvatistan-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 4 GOL | Hırvatistan 0-4 İngiltere

HIRVATİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. hafta mücadelesi saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Rijeka'daki Stadion HNK Rijeka'da oynanıyor.

HIRVATİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

#A Spor #UEFA Uluslar Ligi #Hırvatistan #İngiltere #İspanya #Çekya
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