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İtalya - Türkiye maçının hakemi açıklandı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında İtalya ile Türkiye karşılaşacak. Kritik mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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İtalya - Türkiye maçının hakemi açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda yapacağı maçı, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'nın açıklamasında, Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Karol Arys'in (Polonya) dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Piotr Lasyk (Polonya) VAR, Lukas Fahndrich (İsviçre) ise AVAR olarak görev alacak.

#UEFA Uluslar Ligi #İtalya #Türkiye #Szymon Marciniak #Polonya
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