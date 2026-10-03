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Estonya tek golle kazandı

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Estonya, sahasında Lüksemburg'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Estonya tek golle kazandı

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Estonya ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Ev sahibi ülke, 5. dakikada Rasmus Peetson ile skoru 1-0'a getirirken mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Estonya, gruptaki llk galibiyetini Lüksemburg karşısında almış oldu.

1 galibiyet/2 beraberlik ile yoluna namağlup devam eden Estonya, 5 puan ile 2. sıraya yerleşti. Lüksemburg ise 3 puan ile 3. sırada kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Estonya tek golle kazandı - 1 Estonya 1-0 Lüksemburg | MAÇ ÖZETİ

#Estonya
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