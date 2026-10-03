Belarus evinde farka koştu
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Belarus, sahasında San Marino'yu 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Belarus ile San Marino karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Belarus'a galibiyeti getiren golleri Kontsevoy (2), Shumanskiy ve Ngome kaydetti.
Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Belarus puanını 4'e yükseltirken, gruptaki üçüncü maçından da yenilgiyle ayrılan San Marino puanla tanışamadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
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