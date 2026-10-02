A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Fransa ve İtalya'nın ardından Belçika karşısında da kaybeden milliler, grupta henüz puanla tanışamadı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaştı. Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup olan milliler, Belçika deplasmanından da 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.



Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 60. dakikalarda Kevin De Bruyne ve 76. dakikada Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Belçika puanını 6'ya çıkarırken A Milli Takım henüz puanla tanışamadı. Milliler, turnuvadaki bir sonraki maçında 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te İtalya ile karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun'un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Emirhan İlkhan, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir maç kadrosunda yer alamadı.

BARTUĞ ELMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI!

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında ilk 11'de şans verdiği Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Bartuğ, Fenerbahçe'den takım arkadaşı İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev aldı.

İLHAN FAKILI İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosuna alındı.

Fransa ve İtalya maçlarının aday kadrosunda yer alamayan genç oyuncu, Belçika maçında yedekler arasında forma şansı bekledi.

MAÇA TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.

Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.

Maç öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ersoy'un fotoğrafı skorboard'a yansıtıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Belçika öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan De Bruyne, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

16. dakikada İsmail'in pasında topu göğsüyle önüne alan Arda'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lammens iki hamlede topu kontrol etti.

19. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Arda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in altıpas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

34. dakikada ceza sahasında topla buluşan De Bruyne, altıpas önündeki Vanaken'e pasını attı. Bu oyuncunun topukla vuruşunda, top kaleci Uğurcan'da döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada gelişen Belçika atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Lukebakio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

44. dakikada kullanılan kornerde oluşan karambolde ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin yerden çevirdiği topa, arka direkte boş kalan Merih gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

İlk yarıyı Belçika 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada Belçika tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Lukebakio'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus, rakibini geçip açısını düzelterek vurdu ancak top kaleci Lammens'ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Belçika farkı 2'ye yükseltti. Belçika atağında savunmadan seken topu ceza yayı dışında kontrol eden De Bruyne'nin şutunda, top ağlara gitti: 2-0

76. dakikada Belçika 3. golünü attı. De Ketelaere'nin sağ dip çizgiden altıpas önüne çevirdiği topa Lukaku gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0

91. dakikada Arda Güler'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lammens meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Belçika maçı 3-0 kazandı.

Stat: Maurice Dufrasne

Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen (Norveç)

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Vanaken (Dk. 61 Lavia), Lukebakio (Dk. 61 Lukaku), De Bruyne (Dk. 82 Openda), Godts (Dk. 74 Trossard), De Ketelaere (Dk. 82 Fofana)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz (Dk. 73 Salih Özcan), Oğuz Aydın (Dk. 67 İlhan Fakılı), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Deniz Gül), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün)

Goller: Dk. 10 ve 59 De Bruyne, Dk. 76 Lukaku (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 26 Lukebakio, Dk. 30 Tielemans, Dk. 80 De Bruyne, Dk. 90+3 Ngoy (Belçika), Dk. 56 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 64 Barış Alper Yılmaz (Yedek kulübesinde), Dk. 70 Merih Demiral, Dk. 90+3 Arda Güler (Türkiye)