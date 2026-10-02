Belçika, Milli Takımımız karşısında farkı 3'e çıkardı
Belçika, A Milli Takımımız karşısında Kevin De Bruyne'nin iki ve Romelu Lukaku'nun bir golüyle farkı 3'e çıkardı. İşte maçın golleri.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Lig A Grup 1 maçında karşı karşıya geldi. Belçika, 10. dakikada Kevin de Bruyne'nin attığı golle A Milli Takımımız karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekipte De Bruyne 60. dakikada tekrar sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Belçika'da son olarak ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ağları havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ