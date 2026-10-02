İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Ancak artık çok net bir sınır var: Türkiye'nin çeyrek final yarışında kalabilmesi için en az 6 puana ihtiyacı bulunuyor.
Çünkü ikinci sıradaki Belçika şimdiden 6, lider Fransa ise 7 puana ulaştı. Türkiye kalan üç maçtan 5 veya daha az puan toplarsa ilk iki sıraya girmesi mümkün olmayacak.
Bu durumda hem İtalya hem Belçika hem de Fransa Türkiye karşısında puan kaybetmiş olacak. Özellikle doğrudan rakipler İtalya ve Belçika'ya karşı alınacak galibiyetler ikinci sıra yarışını tamamen yeniden açacak. Ancak 9 puan bile tek başına çeyrek final garantisi anlamına gelmiyor. Belçika'nın Fransa ve İtalya karşısında, İtalya'nın da Fransa ve Belçika karşısında alacağı sonuçlar son sıralamayı belirleyecek.
Yine de Türkiye'nin elindeki en güçlü çeyrek final senaryosu 9 puan.
7 puanla çeyrek final mümkün mü?
Evet.
Türkiye kalan üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puana ulaşırsa ikinci sıra şansını sürdürebilir.
Örneğin Türkiye'nin İtalya ve Belçika'yı yenmesi, Fransa ile berabere kalması durumunda 7 puana ulaşması mümkün.
Ancak burada Türkiye'nin sonuçları tek başına yeterli olmayacak. Belçika ve İtalya'nın diğer maçlarda da puan kaybetmesi gerekecek.
Kısacası 7 puanla çeyrek final mümkün, ancak Türkiye diğer maçların sonuçlarına bağımlı olacak.
6 puanla ikinci olunabilir mi?
Matematiksel olarak evet, ancak bu çok daha zor bir senaryo.
Türkiye kalan maçlardan iki galibiyet çıkarıp 6 puana ulaşırsa, ikinci sıradaki Belçika'nın da şu anda 6 puanda olması nedeniyle puan eşitliği ihtimali doğabilir.
Bunun gerçekleşebilmesi için Belçika'nın kalan karşılaşmalarından puan alamaması ve İtalya'nın da Türkiye'nin üzerine çıkmaması gerekiyor.
Burada Türkiye-Belçika rövanşının skoru özellikle önemli olacak. Belçika ilk karşılaşmayı 3-0 kazandığı için, iki takım 6 puanda eşitlenirse UEFA'nın eşit puan kriterleri devreye girecek.
Bu nedenle 6 puan Türkiye için çeyrek final yolundaki mutlak alt sınır olarak öne çıkıyor.
5 puan veya daha az alınırsa çeyrek final biter. Güncel sonuçlarla birlikte bu hesap artık oldukça net.
Türkiye kalan üç maçtan toplam 5 puan veya daha az toplarsa grubu en fazla 5 puanla tamamlayabilir.
Türkiye 4 puan alırsa ne olur?
Türkiye kalan üç karşılaşmadan 4 puan çıkarırsa toplamda 4 puana ulaşacak. İtalya da şu anda 4 puanda. Bu nedenle üçüncülük açısından özellikle 5 Ekim'de oynanacak İtalya-Türkiye maçı büyük önem taşıyor. Türkiye İtalya'yı mağlup eder ve İtalya kalan maçlarından puan çıkaramazsa iki takım arasında eşit puan ihtimali oluşabilir. Ancak Türkiye ilk karşılaşmada İtalya'ya 4-1 yenildiği için olası puan eşitliğinde rövanşın skoru da kritik olacak.
UEFA'nın eşit puan kriterlerinde öncelikle eşit durumdaki takımların kendi aralarındaki maçları dikkate alınıyor. Bu nedenle Türkiye'nin İtalya karşısında sadece kazanması değil, mümkün olduğunca avantajlı bir skor elde etmesi de önemli.
İtalya artık Türkiye'nin 4 puan önünde. Bu nedenle 5 Ekim'deki İtalya-Türkiye karşılaşması Milli Takım açısından adeta bir final niteliğine geldi.
Türkiye bu karşılaşmayı kazanırsa 3 puana çıkacak ve İtalya 4 puanda kalacak. Böylece hem üçüncülük yarışı tamamen açılacak hem de diğer sonuçlara bağlı olarak ikinci sıra umudu devam edecek.
Türkiye'nin İtalya'ya kaybetmesi durumunda ise İtalya 7 puana yükselecek ve ay-yıldızlıların çeyrek final ihtimali sona erecek.