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İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki durumu, üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından değişti. Belçika deplasmanında 3-0'lık mağlubiyet yaşayan Türkiye, geride kalan üç maçta henüz puanla tanışamazken Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalması gruptaki dengeleri yeniden şekillendirdi.

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İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Üç maç sonunda Fransa 7 puanla lider durumda. Belçika 6 puanla ikinci, İtalya 4 puanla üçüncü sırada bulunurken Türkiye 0 puanla son sırada kaldı.

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İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Türkiye'nin önünde üç karşılaşma bulunuyor. Ay-yıldızlılar 5 Ekim'de deplasmanda İtalya, 12 Kasım'da sahasında Belçika ve 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Çeyrek final şansı bitti mi?

Hayır. Türkiye'nin grubu ilk iki sırada bitirerek çeyrek finale yükselme ihtimali matematiksel olarak devam ediyor.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Ancak artık çok net bir sınır var: Türkiye'nin çeyrek final yarışında kalabilmesi için en az 6 puana ihtiyacı bulunuyor.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Çünkü ikinci sıradaki Belçika şimdiden 6, lider Fransa ise 7 puana ulaştı. Türkiye kalan üç maçtan 5 veya daha az puan toplarsa ilk iki sıraya girmesi mümkün olmayacak.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Türkiye 9 puan alırsa ne olur?

En olumlu senaryo kalan üç karşılaşmanın da kazanılması. Türkiye; İtalya, Belçika ve Fransa'yı mağlup ederse grubu 9 puanla tamamlayacak.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Bu durumda hem İtalya hem Belçika hem de Fransa Türkiye karşısında puan kaybetmiş olacak. Özellikle doğrudan rakipler İtalya ve Belçika'ya karşı alınacak galibiyetler ikinci sıra yarışını tamamen yeniden açacak. Ancak 9 puan bile tek başına çeyrek final garantisi anlamına gelmiyor. Belçika'nın Fransa ve İtalya karşısında, İtalya'nın da Fransa ve Belçika karşısında alacağı sonuçlar son sıralamayı belirleyecek.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Yine de Türkiye'nin elindeki en güçlü çeyrek final senaryosu 9 puan.

7 puanla çeyrek final mümkün mü?

Evet.

Türkiye kalan üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puana ulaşırsa ikinci sıra şansını sürdürebilir.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Örneğin Türkiye'nin İtalya ve Belçika'yı yenmesi, Fransa ile berabere kalması durumunda 7 puana ulaşması mümkün.
Ancak burada Türkiye'nin sonuçları tek başına yeterli olmayacak. Belçika ve İtalya'nın diğer maçlarda da puan kaybetmesi gerekecek.
Kısacası 7 puanla çeyrek final mümkün, ancak Türkiye diğer maçların sonuçlarına bağımlı olacak.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

6 puanla ikinci olunabilir mi?

Matematiksel olarak evet, ancak bu çok daha zor bir senaryo.

Türkiye kalan maçlardan iki galibiyet çıkarıp 6 puana ulaşırsa, ikinci sıradaki Belçika'nın da şu anda 6 puanda olması nedeniyle puan eşitliği ihtimali doğabilir.

Bunun gerçekleşebilmesi için Belçika'nın kalan karşılaşmalarından puan alamaması ve İtalya'nın da Türkiye'nin üzerine çıkmaması gerekiyor.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Burada Türkiye-Belçika rövanşının skoru özellikle önemli olacak. Belçika ilk karşılaşmayı 3-0 kazandığı için, iki takım 6 puanda eşitlenirse UEFA'nın eşit puan kriterleri devreye girecek.

Bu nedenle 6 puan Türkiye için çeyrek final yolundaki mutlak alt sınır olarak öne çıkıyor.

5 puan veya daha az alınırsa çeyrek final biter. Güncel sonuçlarla birlikte bu hesap artık oldukça net.

Türkiye kalan üç maçtan toplam 5 puan veya daha az toplarsa grubu en fazla 5 puanla tamamlayabilir.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Belçika şimdiden 6, Fransa ise 7 puanda olduğu için Türkiye'nin bu durumda ilk iki sıradan birine yükselmesi matematiksel olarak mümkün olmayacak. Dolayısıyla 4 puanlık senaryoda artık çeyrek final hesabı yapılmıyor. Hedef doğrudan üçüncülük ve A Ligi'nde kalmak olacak.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Türkiye 4 puan alırsa ne olur?

Türkiye kalan üç karşılaşmadan 4 puan çıkarırsa toplamda 4 puana ulaşacak. İtalya da şu anda 4 puanda. Bu nedenle üçüncülük açısından özellikle 5 Ekim'de oynanacak İtalya-Türkiye maçı büyük önem taşıyor. Türkiye İtalya'yı mağlup eder ve İtalya kalan maçlarından puan çıkaramazsa iki takım arasında eşit puan ihtimali oluşabilir. Ancak Türkiye ilk karşılaşmada İtalya'ya 4-1 yenildiği için olası puan eşitliğinde rövanşın skoru da kritik olacak.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

UEFA'nın eşit puan kriterlerinde öncelikle eşit durumdaki takımların kendi aralarındaki maçları dikkate alınıyor. Bu nedenle Türkiye'nin İtalya karşısında sadece kazanması değil, mümkün olduğunca avantajlı bir skor elde etmesi de önemli.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Fransa-İtalya beraberliği Türkiye açısından ne değiştirdi?

Fransa'nın İtalya karşısında puan kaybetmesi ilk bakışta Türkiye açısından olumsuz görünse de asıl önemli gelişme İtalya'nın 4 puana yükselmesi oldu.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

İtalya artık Türkiye'nin 4 puan önünde. Bu nedenle 5 Ekim'deki İtalya-Türkiye karşılaşması Milli Takım açısından adeta bir final niteliğine geldi.

Türkiye bu karşılaşmayı kazanırsa 3 puana çıkacak ve İtalya 4 puanda kalacak. Böylece hem üçüncülük yarışı tamamen açılacak hem de diğer sonuçlara bağlı olarak ikinci sıra umudu devam edecek.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Türkiye'nin İtalya'ya kaybetmesi durumunda ise İtalya 7 puana yükselecek ve ay-yıldızlıların çeyrek final ihtimali sona erecek.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Averaj da Türkiye'nin aleyhine

Türkiye üç maç sonunda yalnızca 1 gol atarken kalesinde 7 gol gördü ve -6 averaja geriledi.

Belçika karşısındaki 3-0'lık mağlubiyet bu açıdan da önemli bir kayıp oldu.

Özellikle Belçika ve İtalya ile yaşanabilecek puan eşitlikleri nedeniyle Türkiye'nin bundan sonraki karşılaşmalarda yalnızca galibiyet değil, skor avantajı da araması gerekecek.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Üçüncülük neden önemli?

Türkiye ilk iki sıraya giremezse mücadele sona ermiyor.

UEFA'nın 2026/27 formatında A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar için A Ligi'nde kalma ve play-off hesapları bulunuyor. Bu nedenle çeyrek final şansının kaybedilmesi halinde Türkiye'nin öncelikli hedefi üçüncü sıraya yükselmek olacak. UEFA'nın güncel formatında A Ligi'nde grup birincileri ve ikincileri çeyrek finale giderken alt sıralar ligde kalma ve play-off sürecini belirliyor.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Türkiye sonuncu olursa ne olacak?

Grubun dördüncü sırasında tamamlanması da Türkiye açısından kalan maçlardaki puan ve averajın önemini ortadan kaldırmıyor.

Yeni Uluslar Ligi sisteminde grup dördüncüleri arasında ayrıca sıralama yapılıyor. Bu nedenle son üç karşılaşmada alınacak her puan ve atılacak her gol, Türkiye'nin A Ligi'nde kalma mücadelesinde önem taşıyabilir.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Şimdi gözler İtalya maçında

Fransa'nın İtalya ile 1-1 berabere kalması ve Türkiye'nin Belçika'ya 3-0 yenilmesi sonrasında A1 Grubu'nda tablo netleşti:

Fransa 7, Belçika 6, İtalya 4, Türkiye 0 puan.

Türkiye'nin ulaşabileceği maksimum puan 9.

İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

Ay-yıldızlıların çeyrek final umutlarını güçlü biçimde sürdürebilmesi için kalan üç karşılaşmadan mümkün olduğunca 9 puana yaklaşması gerekiyor. 6 puan matematiksel alt sınır, 7 puan umutları ciddi biçimde canlı tutacak, 9 puan ise Türkiye'yi yeniden çeyrek final yarışının merkezine taşıyacak.

Bunun ilk ve en önemli adımı ise İtalya deplasmanı olacak.

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