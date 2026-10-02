İşte Uluslar Ligi'nde çeyrek final şansımız! Tüm ihtimaller...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki durumu, üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından değişti. Belçika deplasmanında 3-0'lık mağlubiyet yaşayan Türkiye, geride kalan üç maçta henüz puanla tanışamazken Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalması gruptaki dengeleri yeniden şekillendirdi.