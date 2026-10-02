Vincenzo Montella'dan Belçika maçı öncesi açıklama: Karakterimizi yansıtmaya çalışacağız!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç öncesi konuştu.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde karşılaşacağımız Belçika maçı öncesi A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Oynanacak mücadeleyi değerlendiren Montella, "İtalya maçı, ilk yarısı kötü olan bir maçtı. Hep birlikte bunu gördük. Gerekli çalışmaları yaptık. Hepimiz bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karakterimizi yansıtmaya çalışacağız. Bartuğ ile ufak bir değişiklik yaptık. Çünkü 3. maçtayız. Bartuğ'un kendi bildiği gibi oynaması ve rahat olması gerekiyor. Ona tamamıyla güveniyoruz." dedi.