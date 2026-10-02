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Montella: Karakterimizi yansıtmaya çalışacağız!
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Montella: Karakterimizi yansıtmaya çalışacağız!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç öncesi konuştu.

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