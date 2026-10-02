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Karadağ durmuyor! Letonya deplasmanında 3 puan

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta Karadağ, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

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Karadağ durmuyor! Letonya deplasmanında 3 puan

UEFA Uluslar Ligi'nde Letonya ile Karadağ, Lig C Grup 2 maçında karşı karşıya geldi. Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanan maçı Karadağ 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 56. dakikalarda Vasilije Adzic kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Markuss Strods'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Karadağ 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü ve 9 puana yükseldi. Letonya ise 1 puanda kaldı.

Grubun sonraki maçında Karadağ sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Letonya ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanına gidecek.

#UEFA Uluslar Ligi #Ermenistan #Karadağ #Letonya
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