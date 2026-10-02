Vincenzo Montella: "A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle"

Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, A Ligi'ndeki seviyeye dikkat çekerek milli takımın bu süreçte deneyim kazandığını ve futbolcularını suçlamadığını söyledi.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan İtalyan teknik adam, futbolcularının son düdüğe kadar mücadele ettiğini belirterek alınan farklı mağlubiyetin ardından oyuncularını suçlamadı.

"A LİGİ'NDE SEVİYE MAALESEF BÖYLE"

Montella, A Ligi'nde mücadele etmenin önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor." dedi.

İtalyan teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz."

"TARAFTARLARIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Mağlubiyet nedeniyle taraftarlardan dolayı üzgün olduklarını belirten Montella, futbolcularına sahip çıktı.

Montella, "Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TEK BİR HATAMIZ VARDI"

İtalya maçının ilk yarısındaki performansa da değinen Montella, "Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün." şeklinde konuştu.

Montella son olarak, "Futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Biz de şu an bu seviyede deneyim kazanıyoruz." dedi.