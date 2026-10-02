A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki 3. maçında bugün Belçika'ya konuk olacak. Milliler, Fransa ve İtalya mağlubiyetlerinin ardından Liege'de kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmek ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor. İşte kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, 21.45'te başlayacak maç, ATV'den naklen yayımlanacak. Diğer maçta Fransa ile İtalya, Paris'te 21.45'te karşılaşacak. Bizim Çocuklar, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, evinde Fransa'ya 1-0 yenildi. A Ligi'nde umutlarımızı yeşertmek için Belçika'da yeni bir zafer ve beyaz sayfa açmak istiyoruz.



Bugün Belçika karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Takımımız'ın yer aldığı Uluslar A Ligi'nde, turnuva formatı şöyle:

Gruplarını ilk ikide bitiren takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. En iyi iki üçüncü sıradaki takım A Ligi'nde kalacak. En kötü iki üçüncü ve en iyi iki dördüncü takım, B Ligi'nde gruplarını ikinci tamamlayan takımlar ile Play-off oynayacak. En kötü iki dördüncü takım direkt B Ligi'ne düşecek. B Ligi'nin 4 grup lideri direkt A Ligi'ne çıkacak. 2028-2029 sezonunda Uluslar A Ligi, 18 takımdan oluşacak.

GALİBİYETTE EŞİTLİK VAR



Belçika'yla 12. kez karşılaşacağız. 7'si resmi, 4'ü özel 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 maç da berabere sonuçlandı. Deplasmanda 7 maçta 2 kez kazanıp, 3 maçta berabere kaldık.



SON MAÇ 15 YIL ÖNCE



Belçika'yla son maçımızı, 15 yıl önce Brüksel'de oynadık. 3 Haziran 2011'deki 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Golümüzü, Burak Yılmaz kaydetti.



UĞURCAN KALEYE DÖNÜYOR



Ay-yıldızlı ekibimizde sakatlığı bulunan Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. Fransa maçında kırmızı kart gören ve İtalya karşısında oynamayan, cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek. Belçika maçı hazırlıklarını tamamlayıp bu ülkeye giden Bizim Çocuklar, son antrenmanda kritik maçın taktiksel organizasyonu üzerinde durdu. Millilerimizin hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer aldı.



657. MÜSABAKA



Bugün Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 657'nci müsabakaya çıkacak.



TAKTİK ÇALIŞTILAR



Belçika Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı. Proximus Basecamp Spor Kompleksi'ndeki antrenmanda taktik çalışma yapıldı. İdmanda F.Bahçe'nin golcüsü Lukaku da yer aldı.



BOMMEL'DEN LUKAKU SÖZLERİ



Belçika Teknik Direktörü Van Bommel, Türkiye maçına hazır olduklarını söyledi. Lukaku ile ilgili konuşan Hollandalı hoca, "Onun gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Fenerbahçe'de oynaması da önemli" şeklinde konuştu.

İŞTE BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Tielemans, Lavia, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Yunus, Can, Barış Alper.