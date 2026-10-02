Kazakistan-Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta gözler Kazakistan-Moldova karşılaşmasına çevrildi. 1'er puanı bulunan iki ekipte sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Peki Kazakistan-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...