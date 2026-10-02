Kazakistan-Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta gözler Kazakistan-Moldova karşılaşmasına çevrildi. 1'er puanı bulunan iki ekipte sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Peki Kazakistan-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta Kazakistan ile Moldova kozlarını paylaşıyor. 1'er puanı bulunan ekip ekipte sahaya kazanmak için çıkıyor. Kazakistan-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...
KAZAKİSTAN- MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta oynanacak Kazakistan-Moldova karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00'te başlayacak.
KAZAKİSTAN- MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Kazakistan-Moldova karşılaşmasının yayıncısı bulunmamaktadır.