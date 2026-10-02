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Macaristan, Gürcistan'a karşı sahasında kazandı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Macaristan, Gürcistan'ı 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Macaristan, Gürcistan'a karşı sahasında kazandı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Macaristan ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Macaristan, Gürcistan'ı 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü Macaristan adına 35. dakikada Milos Kerkez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Macaristan, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 4 puanla 3. sıraya yükseldi. Gürcistan ise 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta Macaristan, deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Gürcistan ise Kuzey İrlanda deplasmanına konuk olacak.

#Gürcistan #Macaristan
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