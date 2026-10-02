Fransa ile İtalya yenişemedi!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi.
Stade de France'ta oynanan karşılaşmada Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.
Maçın gollerini Fransa adına 55. dakikada Michael Olise, İtalya adına ise 68. dakikada Alessandro Bastoni kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fransa, gruptaki 3 maç sonunda ilk puan kaybını yaşadı ve 7 puanla liderliğini sürdürdü. İtalya ise 4 puanla 3. sırada bulunuyor.
Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta Fransa, evinde Belçika'yı ağırlayacak. İtalya ise A Milli Takımımızı evinde konuk edecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
İŞTE MAÇIN ÖZETİ