Fransa ile İtalya yenişemedi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi.



Stade de France'ta oynanan karşılaşmada Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.



Maçın gollerini Fransa adına 55. dakikada Michael Olise, İtalya adına ise 68. dakikada Alessandro Bastoni kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Fransa, gruptaki 3 maç sonunda ilk puan kaybını yaşadı ve 7 puanla liderliğini sürdürdü. İtalya ise 4 puanla 3. sırada bulunuyor.



Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta Fransa, evinde Belçika'yı ağırlayacak. İtalya ise A Milli Takımımızı evinde konuk edecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

İŞTE MAÇIN ÖZETİ