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Fransa ile İtalya yenişemedi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.

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Fransa ile İtalya yenişemedi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Fransa ile İtalya karşı karşıya geldi.

Stade de France'ta oynanan karşılaşmada Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.

Maçın gollerini Fransa adına 55. dakikada Michael Olise, İtalya adına ise 68. dakikada Alessandro Bastoni kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, gruptaki 3 maç sonunda ilk puan kaybını yaşadı ve 7 puanla liderliğini sürdürdü. İtalya ise 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta Fransa, evinde Belçika'yı ağırlayacak. İtalya ise A Milli Takımımızı evinde konuk edecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Fransa ile İtalya yenişemedi! - 1 GOL | Fransa 1-0 İtalya
Fransa ile İtalya yenişemedi! - 2 GOL | Fransa 1-1 İtalya

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Fransa 1-1İtalya | MAÇTAN KARELER FRANSA 1-1İTALYA | MAÇTAN KARELER

#UEFA Uluslar Ligi #A Spor #İtalya #Fransa
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