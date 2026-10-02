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GOL | Fransa 1-1 İtalya
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GOL | Fransa 1-1 İtalya

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, A. Bastoni'nin 68. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 1-1’e getirdi.

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