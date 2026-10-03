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Faroe Adaları - Slovakya (Maç özeti)
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Faroe Adaları - Slovakya (Maç özeti)

Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Faroe Adaları'na konuk olan Slovakya, karşılaşmadan bir puanla ayrıldı. İşte maçın özeti...

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