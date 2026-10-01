A Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Belçika ile yapacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer aldı.

Can Uzun ise hissettiği ağrı sebebiyle idmana katılmadı.

Ay-yıldızlılar, öğleden sonra Belçika'ya gidecek.