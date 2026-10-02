A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup olan milliler, Belçika deplasmanından zaferle ayrılarak ilk puanlarını almak istiyor. Belçika-Türkiye maçına dair tüm detayları haberimizden takip edebilir ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup olan milliler, Belçika deplasmanından zaferle ayrılarak ilk puanlarını almak istiyor. Belçika-Türkiye maçına dair tüm detayları haberimizden takip edebilir ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, De Bruyne, Godts, Lukebakio, De Ketelaere.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ferdi, Merih, Abdülkerim, İsmail, Bartuğ, Arda, Kerem, Oğuz, Barış Alper.

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657. MAÇ

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 657'nci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 367'si resmi, 289'u özel toplam 656 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 245 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 937 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 656 müsabakanın 566'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

12. RANDEVU

Türkiye ile Belçika, yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

7'si Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 18 golle yanıt verdi.

15 SENE SONRA İLK MAÇ

İki ülke milli takımları son maçını, 15 yıl önce Brüksel'de oynadı.

3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Belçika'nın golü 4. dakikada Ogunjimi'den gelirken, Türkiye'nin golünü 22. dakikada Burak Yılmaz attı.

TÜRKİYE DEPLASMANDA 7 MAÇIN 2'SİNİ KAYBETTİ

Türkiye, Belçika ile deplasmanda yaptığı 7 maçtan 2'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler, 6'sı başkent Brüksel, 1'i de Genk kentindeki maçlardan 2'sini kazanırken, 2'sini kaybetti, 3'ünde de berabere kaldı.

Belçika-Türkiye maçlarında her iki taraf da 11'er gol attı.

MONTELLA İLE 39. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 39'uncu sınavını Belçika karşısında verecek.

İtalyan teknik adamla 29'u resmi, 9'u özel 38 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gole engel olamadı.