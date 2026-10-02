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A Milli Takım, Arda Güler ile beraberliğe çok yaklaştı!

A Milli Takımımız, Belçika karşısında beraberlik golüne çok yaklaştı. Arda Güler'in ceza sahasında rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Lammens gole izin vermedi.

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A Milli Takım, Arda Güler ile beraberliğe çok yaklaştı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşan A Milli Takımımız, beraberlik golüne çok yaklaştı.

Sağ kanattan ceza sahasına giren Arda Güler, rakiplerini şık çalımlarla geçerek sol ayağıyla dar açıdan vuruşunu yaptı. Ancak Belçika kalecisi Senne Lammens, Arda'nın şutunda gole izin vermedi.

İŞTE O POZİSYON!

Arda Güler ile beraberliğe çok yaklaştık!

#Belçika #A Milli Takım #Senne Lammens #UEFA Uluslar Ligi #Arda Güler
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