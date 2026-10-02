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Arda Güler ile beraberliğe çok yaklaştık!
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Arda Güler ile beraberliğe çok yaklaştık!

A Milli Takımımız, Belçika karşısında beraberlik golüne çok yaklaştı. Arda Güler'in ceza sahasında rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Lammens gole izin vermedi.

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Arda Güler uzaklardan denedi!
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Arda Güler uzaklardan denedi!