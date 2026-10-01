Galler sahasında Norveç'i şoka uğrattı!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada A Ligi 4. Grup maçında Galler sahasında Norveç'i konuk etti. Galler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Uluslar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada A Ligi 4. Grup maçında Galler sahasında Norveç'i konuk etti. Galler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Galler'in gollerini; 38. dakikada James ve 48'de Williams kaydetti. Norveç'in tek golünü ise 11. dakikada Bobb attı.

Ayrıca karşılaşmada Norveç Milli Takımı'ndan Heggem 46. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadelenin ardından Galler grubunda 3 puanla averaj farkıyla sonuncu sırada bulunuyor. Norveç ise 3 puanla 2. sırada yer alıyor.