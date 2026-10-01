Malta ile Cebelitarık yenişemedi
Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelen Malta ile Cebelitarık, sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. İşte detaylar...
Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden sürüyor. Turnuvanın 3. hafta maçlarında Malta, Cebelitarık'ı ağırladı. 90 dakikanın sonunda taraflar birbirine üstünlük kurmayı başaramadı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile noktalandı. Malta'nın golünü dakika 53'te Joseph Essien Mbong kaydederken konuk ekibin beraberlik golü 61. dakikada James Robert Scanlon'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Malta 4, Cebelitarık ise 2 puana yükseldi.