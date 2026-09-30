Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, Belçika deplasmanında sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Fransa ve İtalya maçlarının ardından gruptaki üçüncü karşılaşmasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, stadyumu ve Türkiye'nin Uluslar Ligi fikstürü...