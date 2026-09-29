Slovenya ile Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Bostjan Cesar yönetimindeki Slovenya ilk galibiyetini almak, Kuzey Makedonya ise İsviçre yenilgisini telafi etmek için sahaya çıkacak. Peki Slovenya-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm yayın detayları...

Slovenya-Kuzey Makedonya maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile Kuzey Makedonya ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Slovenya, turnuvadaki ilk maçında İskoçya ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Kuzey Makedonya sahasında İsviçre'ye 3-0 mağlup oldu. İki takım da ikinci hafta karşılaşmasında üç puan arıyor. Slovenya sahasında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak isterken, Kuzey Makedonya ilk puanlarını toplamak için mücadele edecek. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

SLOVENYA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?

Slovenya-Kuzey Makedonya maçı 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

SLOVENYA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya-Kuzey Makedonya maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

SLOVENYA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya-Kuzey Makedonya maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

SLOVENYA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanacak.

SLOVENYA İLK MAÇTA İSKOÇYA İLE BERABERE KALDI

Slovenya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Bostjan Cesar yönetimindeki Slovenya, savunma anlamında başarılı bir görüntü ortaya koyarken hücumda istediği üretkenliği sağlayamadı. Takım böylece turnuvaya bir puanla başladı. Slovenya, Kuzey Makedonya karşısında özellikle sahasında oynamanın avantajını kullanarak ilk galibiyetini almak istiyor.

KUZEY MAKEDONYA İSVİÇRE'YE 3-0 MAĞLUP OLDU

Kuzey Makedonya ise B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla gruba puansız başlayan Kuzey Makedonya, Slovenya deplasmanında alacağı puanlarla yeniden yarışın içine girmeyi hedefliyor. Takım için Slovenya karşılaşması, grup mücadelesinde önemli bir fırsat olacak.

SLOVENYA'NIN GÖZÜ İLK GALİBİYETTE

Slovenya, 2026 yılında oynadığı maçlarda istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı. Ancak İskoçya karşısında alınan golsüz beraberlik, savunma performansı açısından olumlu bir başlangıç oldu.

Ev sahibi ekip, Stožice Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmada hücumdaki etkinliğini artırarak Kuzey Makedonya karşısında üç puana ulaşmayı amaçlıyor. Teknik direktör Bostjan Cesar da takımının başındaki ilk resmi maçın ardından ikinci sınavına çıkacak.

KUZEY MAKEDONYA İLK PUANLARINI ARIYOR

İsviçre karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Kuzey Makedonya'nın öncelikli hedefi Slovenya deplasmanından puanla dönmek.

Konuk ekip, ilk karşılaşmadaki savunma sorunlarını azaltıp hücumda daha etkili olmak zorunda. Slovenya'nın savunmada gösterdiği performans dikkate alındığında Kuzey Makedonya için zorlu bir deplasman mücadelesi bekleniyor.

SLOVENYA-KUZEY MAKEDONYA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA)