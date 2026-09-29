Moldova ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Moldova ilk maçında Slovakya'ya 2-0 kaybederken, Faroe Adaları Kazakistan ile 1-1 berabere kaldı. Peki Moldova-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Moldova-Faroe Adaları maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'ta Moldova ile Faroe Adaları ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Moldova, turnuvaya Slovakya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başladı. Faroe Adaları ise kendi sahasında Kazakistan ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı. Moldova, sahasında oynayacağı karşılaşmada ilk puanlarını almak isterken Faroe Adaları deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. UEFA'nın resmi fikstüründe Moldova-Faroe Adaları karşılaşması 29 Eylül Salı günü oynanacak maçlar arasında yer alıyor. İşte maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve canlı izleme detayları...

MOLDOVA-FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Moldova-Faroe Adaları maçı 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

MOLDOVA-FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Moldova-Faroe Adaları maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

MOLDOVA-FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

Karşılaşmanın

MOLDOVA-FAROE ADALARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Kişinev'deki Stadionul Zimbru'da oynanacak.

MOLDOVA İLK MAÇINDA SLOVAKYA'YA KAYBETTİ

Moldova, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Slovakya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla gruba puansız başlayan Moldova, ikinci hafta öncesinde grubun son sırasında bulunuyor. Moldova Futbol Federasyonu'nun güncel grup tablosunda Slovakya üç puanla lider, Kazakistan ve Faroe Adaları birer puanla ikinci ve üçüncü, Moldova ise puansız dördüncü sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, Faroe Adaları karşısında kazanarak hem ilk puanlarını almak hem de grup yarışına yeniden dahil olmak istiyor.

FAROE ADALARI, KAZAKİSTAN İLE BERABERE KALDI

Faroe Adaları ise ilk hafta mücadelesinde Kazakistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla bir puan alan Faroe Adaları, Moldova deplasmanına grup sıralamasında üçüncü sırada çıkacak. Konuk ekip, Moldova karşısında galip gelmesi halinde puanını dörde yükselterek üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

MOLDOVA'NIN SAVUNMASINDAKİ SORUN DİKKAT ÇEKİYOR

Moldova'nın son dönemdeki sonuçlarında savunma performansı dikkat çekiyor. Kullanıcı kaynaklı maç öncesi değerlendirmeye göre takım son yedi karşılaşmasının altısında en az iki gol yedi.

Slovakya karşısında da yalnızca bir isabetli şut bulabilen Moldova, Faroe Adaları karşısında hücumdaki üretkenliğini artırmak zorunda olacak.

MOLDOVA EVİNDE İLK PUANLARINI ARIYOR

Moldova'nın son iç saha sonuçları da dikkat çekiyor. Takım, Haziran ayında Bulgaristan ile 2-2 berabere kalmıştı.

Ev sahibi ekip, Faroe Adaları karşısında özellikle hücumdaki etkinliğini artırarak üç puana ulaşmayı amaçlıyor. Karşılaşmadan alınacak galibiyet Moldova'yı grup yarışında yeniden iddialı bir konuma taşıyabilir.

FAROE ADALARI DEPLASMANDA PUAN PEŞİNDE

Faroe Adaları, Kazakistan karşısında aldığı beraberliğin ardından Moldova deplasmanında da puan hedefliyor.

Konuk ekip için karşılaşmanın en önemli noktalarından biri, ilk maçta olduğu gibi savunma disiplinini korumak olacak. Moldova'nın savunma problemlerinden yararlanmak isteyen Faroe Adaları, hücumda daha üretken bir performans sergilemeyi hedefleyecek.

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