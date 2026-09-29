Uluslar Ligi'nde Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2 golle geçti!

UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Stozice Stadyumu'nda oynanan maçta Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 55. dakikada Sandi Lovric ve 82. dakikada Aljosa Matko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Slovenya, İskoçya beraberliğinin ardından galip gelerek 4 puana yükseldi. Kuzey Makedonya ise İsviçre ve Slovenya mağlubiyetlerinin ardından ilk 2 haftayı puansız kapatmış oldu.