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Uluslar Ligi'nde Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2 golle geçti!

UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

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Uluslar Ligi'nde Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2 golle geçti!

UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Stozice Stadyumu'nda oynanan maçta Slovenya, Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 55. dakikada Sandi Lovric ve 82. dakikada Aljosa Matko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Slovenya, İskoçya beraberliğinin ardından galip gelerek 4 puana yükseldi. Kuzey Makedonya ise İsviçre ve Slovenya mağlubiyetlerinin ardından ilk 2 haftayı puansız kapatmış oldu.

#İsviçre #İskoçya #Kuzey Makedonya #Slovenya
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