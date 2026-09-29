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Uluslar Ligi'nde İsviçre, İskoçya'yı mağlup ederek 2'de 2 ile başladı!

UEFA Uluslar B Ligi'nde İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya 2'de 2 ile başladı.

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Uluslar Ligi'nde İsviçre, İskoçya'yı mağlup ederek 2'de 2 ile başladı!

UEFA Uluslar B Ligi'nde İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Barclays Hampden'da oynanan mücadelede İsviçre, İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne 2'de 2 ile başladı.

Maçın gollerini 12. dakikada Ricardo Rodriguez, 55. dakikada Nico Elvedi ve 82. dakikada Zeki Amdouni kaydetti.

Karşılaşmanın 11. dakikasında İskoçya forması giyen Jack Hendry, bariz gol şansını engellemesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İskoçya maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte İsviçre, Kuzey Makedonya galibiyetinin ardından İskoçya'yı da mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İskoçya ise Slovenya beraberliği sonrası İsviçre'ye kaybederek 2. haftayı 1 puanla kapattı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Uluslar Ligi'nde İsviçre, İskoçya'yı mağlup ederek 2'de 2 ile başladı! - 1 GOL | İskoçya 0-1 İsviçre
Uluslar Ligi'nde İsviçre, İskoçya'yı mağlup ederek 2'de 2 ile başladı! - 2 GOL | İskoçya 0-2 İsviçre
Uluslar Ligi'nde İsviçre, İskoçya'yı mağlup ederek 2'de 2 ile başladı! - 3 GOL | İskoçya 0-3 İsviçre

#UEFA Uluslar Ligi #A Para #İsviçre #İskoçya
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