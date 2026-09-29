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Uluslar Ligi'nde Slovakya, Kazakistan karşısında son dakikalarda güldü!

UEFA Uluslar C Ligi'nde Slovakya, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti.

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Uluslar Ligi'nde Slovakya, Kazakistan karşısında son dakikalarda güldü!

UEFA Uluslar C Ligi'nde Slovakya ile Kazakistan karşı karşıya geldi.

Košická Futbalová Arena'da oynanan maçta Slovakya, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın gollerini 26. dakikada Leo Sauer ve 82. dakikada Dávid Hancko kaydetti. Kazakistan'ın tek golü ise 35. dakikada Ramazan Karimov'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Slovakya, Moldova galibiyetinin ardından Kazakistan'ı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Kazakistan ise Faroe Adaları beraberliğinin ardından Slovakya'ya mağlup olarak 1 puanda kaldı.

#Moldova #Faroe Adaları #Kazakistan #Slovakya
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