Uluslar Ligi'nde İzlanda'dan Lüksemburg'a karşı flaş galibiyet!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde İzlanda, Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Lüksemburg ile İzlanda karşı karşıya geldi.

Stade de Luxembourg'da oynanan maçta İzlanda, Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

İzlanda'nın gollerini 13. dakikada Andri Gudjohnsen, 39. dakikada Orri Oskarsson ve 73. dakikada Victor Palsson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lüksemburg, Bulgaristan galibiyetinin ardından İzlanda'ya mağlup olarak 3 puanda kaldı. İzlanda ise Estonya beraberliğinin ardından aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.