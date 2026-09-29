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Uluslar Ligi'nde İzlanda'dan Lüksemburg'a karşı flaş galibiyet!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde İzlanda, Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

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Uluslar Ligi'nde İzlanda'dan Lüksemburg'a karşı flaş galibiyet!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Lüksemburg ile İzlanda karşı karşıya geldi.

Stade de Luxembourg'da oynanan maçta İzlanda, Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

İzlanda'nın gollerini 13. dakikada Andri Gudjohnsen, 39. dakikada Orri Oskarsson ve 73. dakikada Victor Palsson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lüksemburg, Bulgaristan galibiyetinin ardından İzlanda'ya mağlup olarak 3 puanda kaldı. İzlanda ise Estonya beraberliğinin ardından aldığı galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

#Estonya #Lüksemburg #Bulgaristan #İzlanda
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