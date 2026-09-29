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İskoçya-İsviçre | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde İskoçya, sahasında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Slovenya ile 0-0 berabere kalan İskoçya, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ettiği ilk maçın ardından deplasmanda da kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İskoçya-İsviçre karşılaşmasını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İskoçya-İsviçre | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta ikinci hafta mücadelesinde İskoçya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. İskoçya, turnuvadaki ilk maçında Slovenya deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi İskoçya sahasında kazanarak ilk galibiyetini almak isterken, İsviçre de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İskoçya-İsviçre karşılaşmasını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇINI A PARA'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇI 11'LER

İskoçya: Gunn, Binks, McKenna, Hendry, Robertson, Ferguson, Gilmour, Patterson, McGinn, McBurnie, Bowie.

İsviçre: Kobel, Ricardo Rodríguez, Akanji, Elvedi, Athekame, Freuler, Jashari, Ndoye, Manzambi, Aebischer, Amdouni.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

İskoçya-İsviçre | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 1 GOL | İskoçya 0-1 İsviçre
İskoçya-İsviçre | CANLI (UEFA Uluslar Ligi) - 2 GOL | İskoçya 0-2 İsviçre

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskoçya ile İsviçre arasındaki UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. hafta mücadelesi 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanıyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya-İsviçre karşılaşması Türkiye'de A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

#UEFA Uluslar Ligi #A Para #İsviçre #İskoçya
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