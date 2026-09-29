İskoçya-İsviçre | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde İskoçya, sahasında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Slovenya ile 0-0 berabere kalan İskoçya, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ettiği ilk maçın ardından deplasmanda da kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İskoçya-İsviçre karşılaşmasını A Para'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...