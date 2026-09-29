Slovakya-Kazakistan maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Peki Slovakya-Kazakistan maçı hangi kanalda? İşte maç saati, yayın bilgisi ve canlı izleme detayları...

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UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde mücadele eden Slovakya ile Kazakistan, ikinci hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Slovakya, ilk maçında Moldova'yı 2-0 mağlup ederek organizasyona üç puanla başladı. Kazakistan ise Faroe Adaları ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. UEFA'nın resmi fikstüründe de iki takımın C3 Grubu'nda yer aldığı ve 29 Eylül'de karşılaşacağı doğrulanıyor. Bu sonuçların ardından Slovakya üç puanla grubun zirvesinde bulunurken, Kazakistan bir puanla Slovakya'nın gerisinde yer alıyor. Slovakya, sahasında kazanarak liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

SLOVAKYA-KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Slovakya-Kazakistan maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

SLOVAKYA-KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovakya-Kazakistan maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

SLOVAKYA-KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya-Kazakistan maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

SLOVAKYA-KAZAKİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Kosice Futbol Arena'da oynanacak.

SLOVAKYA İLK MAÇTA MOLDOVA'YI YENDİ

Slovakya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. 26 Eylül'de oynanan karşılaşmanın ardından üç puanı hanesine yazdıran Slovakya, C3 Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip, Kazakistan karşısında da kazanarak gruptaki konumunu güçlendirmek istiyor.

KAZAKİSTAN İLK MAÇTA FAROE ADALARI İLE BERABERE KALDI

Kazakistan ise ilk hafta mücadelesinde Faroe Adaları ile 1-1 berabere kaldı. UEFA'nın resmi sonuçlarında yer alan mücadelede Kazakistan sahadan bir puanla ayrıldı. Böylece ikinci hafta öncesinde hanesine bir puan yazdırdı. Slovakya deplasmanında alınacak puan ya da puanlar, Kazakistan'ın grup yarışındaki konumu açısından önem taşıyor.

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