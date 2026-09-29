UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İspanya-Hırvatistan maçı 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Sevilla'daki mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, stadyumu ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

İspanya-Hırvatistan maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan iki takım, gruptaki çıkışını sürdürmek için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "İspanya-Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "İspanya-Hırvatistan canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki, İspanya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte maç saati ve canlı yayın detayları...

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak İspanya-Hırvatistan karşılaşması, 29 Eylül 2026 Salı günü yapılacak.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya-Hırvatistan maçı Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Hırvatistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Haber kanalında canlı yayınlanacak.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Haber'in şifresiz yayın yapan kanal olması nedeniyle karşılaşmanın A Haber üzerinden ücretsiz izlenecek.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı ev sahipliği yapacak.

İSPANYA İNGİLTERE'Yİ MAĞLUP ETTİ

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden İspanya, A Ligi 3. Grup'a üç puanla başladı.

Hırvatistan ise ilk hafta mücadelesinde Çekya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı. İki takım da ikinci maç öncesinde üç puana sahip bulunuyor.

İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)