UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg, İzlanda'yı konuk ediyor. Bulgaristan karşısında geriden gelerek 2-1 kazanan ev sahibi ekip, taraftarı önünde liderliğini korumayı hedefliyor. İlk maçında Estonya ile 1-1 berabere kalan İzlanda ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. İşte Lüksemburg-İzlanda maçı saati, yayın kanalı ve canlı izleme detayları...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. C Ligi 4. Grup'un ikinci haftasında Lüksemburg ile İzlanda karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında farklı sonuçlar alan iki takım, gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Lüksemburg, Bulgaristan deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından kendi sahasında da kazanmak istiyor. İzlanda ise Estonya ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından deplasmanda üç puan hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Lüksemburg-İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Lüksemburg-İzlanda canlı izle" sorularına yanıt arıyor.

LÜKSEMBURG-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup kapsamında oynanacak Lüksemburg-İzlanda karşılaşması, 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

LÜKSEMBURG-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lüksemburg-İzlanda maçı Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

LÜKSEMBURG-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg ile İzlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

LÜKSEMBURG-İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lüksemburg-İzlanda karşılaşmasına Lüksemburg'un başkenti Lüksemburg'da bulunan Stade de Luxembourg ev sahipliği yapacak.

LÜKSEMBURG BULGARİSTAN DEPLASMANINDA GERİ DÖNDÜ

Lüksemburg, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Kırmızı Aslanlar, rakibini 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Bu sonuçla gruba galibiyetle başlayan Lüksemburg, İzlanda karşısında da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

İZLANDA ESTONYA İLE BERABERE KALDI

İzlanda, C Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Estonya'yı konuk etti. Karşılaşmada iki takım da birer gol bulurken mücadele 1-1 sona erdi. İlk haftada iki puan kaybeden İzlanda, Lüksemburg deplasmanında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

LÜKSEMBURG-İZLANDA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ