UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. İlk hafta Slovenya deplasmanından golsüz beraberlikle dönen İskoçya, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. İsviçre ise Kuzey Makedonya karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından deplasmanda da üç puan hedefliyor. İşte İskoçya-İsviçre maçı saati, yayın kanalı ve canlı izleme detayları...

İskoçya-İsviçre maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında farklı sonuçlar alan iki takım, gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak. İskoçya, Slovenya deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberliğin ardından taraftarı önünde galibiyet arayacak. İsviçre ise Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek başladığı turnuvada ikinci galibiyetini hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "İskoçya-İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "İskoçya-İsviçre canlı izle" sorularına yanıt arıyor.

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak İskoçya-İsviçre karşılaşması, 29 Eylül 2026 Salı günü yapılacak.

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya-İsviçre maçı Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya ile İsviçre arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın A Para üzerinden yayınlanması nedeniyle mücadele şifresiz olarak takip edilebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, A Para'nın resmi yayın seçeneklerini ve güncel yayın akışını kontrol edebilir.

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskoçya-İsviçre karşılaşmasına İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park ev sahipliği yapacak.

İSKOÇYA SLOVENYA DEPLASMANINDA BERABERE KALDI

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Slovenya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

İskoçya, bu sonuçla gruptaki ilk puanını aldı. Hampden Park'ta oynanacak İsviçre karşılaşmasında ise sahadan galibiyetle ayrılarak üç puana ulaşmayı hedefliyor.

İSVİÇRE KUZEY MAKEDONYA'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ

İsviçre, B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelede etkili bir performans ortaya koyan İsviçre, aldığı farklı galibiyetle gruba lider başladı.

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, İskoçya deplasmanında da kazanarak puanını altıya çıkarmayı amaçlıyor.

İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN