Arda Güler'in öfkeli anları İspanyol basınının gündeminde!

A Milli Futbol Takımımız'ın İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını ve yaşadığı öfkeyi yorumladı.

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olarak gruptaki ikinci maçında da mağlubiyetle ayrıldı. Bursa'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, taraftarlardan yoğun şekilde eleştiri alırken milli yıldızımız Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

Türkiye adına maçın ayakta kalan isimlerinden olan 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla İspanyol basınından da övgü aldı. AS gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde; maçın 56. dakikasında Arda'nın Barış Alper Yılmaz'a attığı uzun pas vurgulandı. Barış Alper bu pozisyonda topu ağlarla buluştursa da aktif alanda bulunan Oğuz Aydın ofsaytta kaldığı için gol iptal edilmişti.

"HARİKA ANA TANIK OLUN"

İspanyol gazetesi, "Arda Güler bir şölen sunuyor: Real Madrid'in bu genç yıldızının sergilediği son harika ana tanık olun." başlığıyla verdiği haberde "Milli takım forması giyen Türk oyuncu, bu muazzam asiste imza attı. Ancak gol, topa vurulduğu anda yaşanan pozisyon ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Genç futbolcunun saha içinde yaşadığı sinirli anlar da İspanyol medyasının konu başlıklarından bir tanesiydi. A Milli Takım'ın ilk yarıyı 3-0 geride kapatması yıldız futbolcuyu adeta çileden çıkardı. Arda'nın soyunma odasına yöneldiği sırada sol bileğindeki sargıyı sert bir şekilde çıkararak yere fırlattığı görüldü.

"ARDA GÜLER'İN YAŞADIĞI MUAZZAM ÖFKE"

AS gazetesinde bu anlar için "İtalya karşısında 3-0 geride oldukları ilk yarıdan sonra Arda Güler'in yaşadığı muazzam öfke. Real Madrid'de forma giyen Türk oyuncu, takımının felaket bir ilk yarı geçirmesinin ardından öfkesini gizleyemedi." yorumu yapıldı.

"ARDA GÜLER TEK BAŞINA YETMİYOR"

El Desmarque, Arda Güler'in takım arkadaşlarından yeterli desteği göremediğine dikkat çekti. Genç yıldızın Türkiye'nin İtalya karşısında kısa sürede 3-0 geriye düşmesinin ardından yaşadığı öfkeye vurgu yaparak, haberi "Arda Güler tek başına yetmiyor: İtalya'nın Türkiye karşısında 20 dakikadan kısa sürede 3-0 öne geçmesine duyduğu acımasız öfke" başlığıyla okuyucularına sundu.

"ÖFKE GÖSTEREN TEK İSİM ARDA'YDI"

Arda Güler'in öfkelendiği bu anlar için Arda Güler'in öfkelendiği bu anlar için "Genç Real Madrid oyuncusunun milli takımla ilgili hissettiği hayal kırıklığını gözler önüne seren tepkisi viral oldu. Takımın oyununa öfke gösteren tek isim Arda'ydı. Bu durum, henüz 21 yaşında takımın simge ismi haline gelmesine rağmen, Güler gibi bir yeteneğin kendi seviyesine ulaşamayan bir kadro içinde ne kadar yalnız kaldığının bir başka kanıtıydı." yorumu yapıldı.