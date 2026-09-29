Finlandiya ile Belarus, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Finlandiya ilk maçında San Marino'yu farklı mağlup ederek liderlik yarışına güçlü bir başlangıç yaparken, Belarus Arnavutluk karşısında sahadan puansız ayrıldı. Peki Finlandiya-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Finlandiya-Belarus maçı canlı anlatım linki!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya ile Belarus ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Finlandiya, turnuvadaki ilk maçında San Marino karşısında adeta gol şov yaparak sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Belarus ise ilk maçında Arnavutluk'a 2-0 mağlup oldu. İlk haftanın ardından Finlandiya üç puanla grupta üst sıralarda yer alırken, Belarus puan alamadı. Ev sahibi ekip sahasında kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek, konuk takım ise Arnavutluk yenilgisini telafi etmek istiyor. UEFA'nın resmi fikstüründe de Finlandiya-Belarus karşılaşması 29 Eylül Salı günü ikinci hafta maçları arasında yer alıyor.

FİNLANDİYA-BELARUS MAÇI NE ZAMAN?

Finlandiya-Belarus maçı 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

FİNLANDİYA-BELARUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Finlandiya-Belarus maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

FİNLANDİYA-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Finlandiya-Belarus maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

FİNLANDİYA-BELARUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FİNLANDİYA İLK MAÇINDA SAN MARINO'YU FARKLI GEÇTİ

Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında San Marino'yu 7-0 mağlup etti. Jacob Friis yönetimindeki Finlandiya, karşılaşmada hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti. Alınan farklı galibiyet, takımın kötü geçen hazırlık döneminin ardından Uluslar Ligi'ne moralli başlamasını sağladı.

Finlandiya, Belarus karşısında da kazanarak gruptaki liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. UEFA'nın resmi sonuçlarında da San Marino-Finlandiya karşılaşması 0-7 olarak yer alıyor.

BELARUS ARNAVUTLUK'A 2-0 YENİLDİ

Belarus ise Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Arnavutluk'a 2-0 mağlup oldu. Kristjan Asllani ve Ernest Muçi'nin golleriyle sahadan yenik ayrılan Belarus, böylece organizasyona puansız başladı. Viktor Goncharenko'nun öğrencileri Finlandiya deplasmanında puan alarak gruptaki yarışa yeniden dahil olmayı hedefliyor.

FİNLANDİYA'DA HEDEF ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Finlandiya, 2026 yılında istediği sonuçları almakta zorlandığı dönemin ardından Uluslar Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı.

San Marino karşısında alınan 7-0'lık sonuç, Jacob Friis'in takımının hücumdaki üretkenliği açısından dikkat çekti. Ev sahibi ekip şimdi Belarus karşısında da kazanarak üst üste iki galibiyet almak istiyor.

Finlandiya'nın kendi sahasındaki performansı da ev sahibi ekip adına önemli bir avantaj oluşturuyor. Son dönemde iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çeken Finlandiya, Helsinki'de üç puanı hedefliyor.

BELARUS ÇIKIŞ ARIYOR

Belarus ise Arnavutluk karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından Finlandiya deplasmanına çıkacak. Viktor Goncharenko'nun ekibi, Finlandiya karşısında savunmadaki disiplinini koruyup hücumdaki etkinliğini artırmak zorunda. Konuk takımın amacı, deplasmandan alacağı puanla gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak.

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