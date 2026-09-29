Bulgaristan-Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Bulgaristan ile Estonya karşı karşıya geliyor. İlk haftada Lüksemburg'a kaybeden Bulgaristan, sahasında Estonya'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın Türkiye yayın bilgisi de futbolseverlerin gündeminde. İşte Bulgaristan-Estonya maçına dair tüm detaylar...

Bulgaristan-Estonya maçı canlı anlatım linki!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta oynanacak Bulgaristan-Estonya maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. İlk maçında Lüksemburg'a kaybeden Bulgaristan, evinde oynayacağı karşılaşmada toparlanmak istiyor. Estonya ise İzlanda karşısında aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Bulgaristan-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları...

BULGARİSTAN-ESTONYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta oynanacak Bulgaristan-Estonya maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. İki takım, grubun ikinci maç gününde karşı karşıya gelecek.

BULGARİSTAN-ESTONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bulgaristan-Estonya maçı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

BULGARİSTAN-ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan-Estonya karşılaşmasının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

BULGARİSTAN İLK MAÇINDA LÜKSEMBURG'A KAYBETTİ

Bulgaristan, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Lüksemburg'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelede öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Lüksemburg karşılaşmayı 2-1 kazanarak deplasmandan üç puanla ayrıldı. Bu sonuç Bulgaristan'ın turnuvaya puansız başlamasına neden oldu. Aleksandar Dimitrov'un öğrencileri, Estonya karşısında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

ESTONYA İZLANDA İLE BERABERE KALDI

Estonya ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında İzlanda ile karşılaştı. Laugardalsvöllur'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İzlanda karşısında bir puan alan Estonya, Bulgaristan deplasmanında kazanarak gruptaki puanını dörde yükseltmeyi hedefliyor.

BULGARİSTAN-ESTONYA MAÇI ÖNCESİ GRUPTA SON DURUM

C Ligi 4. Grup'taki ilk maçların ardından Lüksemburg üç puanla zirvede bulunuyor. İzlanda ve Estonya birer puana sahipken Bulgaristan grupta puansız durumda. Bulgaristan, Estonya karşısında galip gelerek üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken Estonya ise deplasmandan üç puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

BULGARİSTAN-ESTONYA REKABETİ

İki ülke milli takımları geçmişte de karşı karşıya geldi. Bulgaristan'ın Estonya karşısında önceki karşılaşmalarda yenilgi yaşamaması, mücadele öncesinde dikkat çeken istatistikler arasında bulunuyor. Ancak iki takımın güncel form durumları ve Uluslar Ligi'ndeki ilk maç sonuçları, yeni karşılaşmada farklı bir tablo ortaya çıkarabilir.

BULGARİSTAN'DA SAKATLIK GÜNDEMİ

Bulgaristan'da Ivaylo Chochev'in sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi maçlarının kalan bölümünde forma giyemeyeceği aktarılıyor. Kiril Despodov ve Filip Krastev'in de sakatlık sonrası dönüş süreçleri devam ediyor. Petko Hristov ise maç kondisyonundaki eksiklik nedeniyle kadroda yer almıyor.

Buna karşın Leeds United forması giyen Ilia Gruev'in uzun süren diz problemini geride bırakarak yeniden forma giymesi Bulgaristan adına olumlu gelişmeler arasında gösteriliyor.

ESTONYA'DA EKSİKLER

Estonya'da ise Vlasiy Sinyavskiy'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceği belirtiliyor. Rauno Sappinen'in yanı sıra Nikita Mihhailov, Tony Varjund, Kristo Hussar ve Marten-Chris Paalberg'in de sakatlık problemleri bulunuyor. Henri Anier'in uyluk sakatlığı nedeniyle, Vladislav Kreida'nın ise sağlık sorunları sebebiyle kadroda yer alamayacağı aktarılıyor.

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