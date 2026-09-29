Çekya-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Çekya, sahasında İngiltere ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup olan Çekya, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. İngiltere ise sahasında İspanya'ya 3-2 mağlup olduğu ilk maçın ardından deplasmanda galibiyet arıyor. Çekya-İngiltere karşılaşmasını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Çekya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Çekya, gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilirken, İngiltere de Wembley'de İspanya'ya 3-2 mağlup oldu. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, zorlu Prag deplasmanından 3 puanla ayrılmak isterken, Çekya da sahasında galibiyet hedefliyor. Bu kritik karşılaşmayı A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...
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ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI 11'LER
Çekya: Kovar, Slama, Krejci, Hranac, Chaloupek, Sadílek, Cerv, Karabec, Sulc, Radosta, Hlozek
İngiltere: Trafford, Hall, Guéhi, Chalobah, Trent, Lewis-Skelly, Anderson, Gordon, Rogers, Saka, Kane
İŞTE MAÇIN GOLÜ
ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çekya ile İngiltere arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta mücadelesi 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma Prag'daki Fortuna Arena'da oynanıyor.
ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Çekya-İngiltere karşılaşması Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.