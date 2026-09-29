Çekya-İngiltere | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta heyecan devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde Çekya, sahasında İngiltere ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup olan Çekya, taraftarı önünde kazanarak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor. İngiltere ise sahasında İspanya'ya 3-2 mağlup olduğu ilk maçın ardından deplasmanda galibiyet arıyor. Çekya-İngiltere karşılaşmasını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz...