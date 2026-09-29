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FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından tüm gözler Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasına çevrildi. Peki FIFA dünya sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

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FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

Bizim Çocuklar'ın İtalya ile oynadığı müsabaka sonrası FIFA dünya sıralaması merak konusu oldu.

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

FIFA dünya sıralamasındaki güncel tablo ve Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu.

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

İŞTE FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA SON DURUM...

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

1- İspanya | 2002.34 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

2- Arjantin | 1970.37 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

3- Fransa | 1957.10 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

4- İngiltere | 1916.38 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

5- Fas | 1806.87 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

6- Brezilya | 1802.90 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

7- Portekiz | 1797.39 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

8- Belçika | 1779.63 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

9- Hollanda | 1778.65 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

10- Meksika | 1754.16 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

11- Kolombiya | 1740.03 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

12- Hırvatistan | 1727.14 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

13- Almanya | 1716.13 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

14- İsviçre | 1714.07 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

15- İtalya | 1704.11 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

16- Amerika Birleşik Devletleri | 1693.24 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

17- Japonya | 1681.40 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

18- Norveç | 1652.71 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

19- Senegal | 1644.89 puan

FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

20- Uruguay | 1634.45 puan