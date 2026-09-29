FIFA dünya sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin İtalya maçı sonrası yeri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup 2. maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından tüm gözler Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasına çevrildi. Peki FIFA dünya sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri