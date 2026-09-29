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Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

UEFA Uluslar Ligi'nin 2. maçıda A Milli Futbol Takımımız, İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu. Sabaha Gazetesi yazarı Ömer Üründül mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

A Milli Futbol takımımız 28 Eylül Pazartesi günü UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde İtalya ile karşılaştı.

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Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Mücadele İtalya'nın 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Maçtan sonra Usta Yazar Ömer Üründül, değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirme:

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Büyük ümitlerle çıktığımız İtalya maçını ne yazık ki farklı bir skorla kaybettik. Maça kötü başladık, erken hatalı bir golle skor dezavantajına düştük

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Ondan sonra da devre sonuna kadar ne defansif ne de ofansif hiçbir varlık gösteremedik ve toplam 3 gol yedik.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

İkinci yarıya, yapılan değişikliklerle skoru kabullenmemek için hırslı bir başlangıç yaptık. Çok erken bir gol de bulduk.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Hemen sonrasında ise yine hatalı bir gol yiyince yapacak bir şey kalmadı. Maçı sonuna kadar bırakmadık ama yoğun baskıdan iki net pozisyon kaçırdık.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Hele Kerem'in kaçırdığı inanılmazdı. İtalya bizi farklı yendi ama kesinlikle çok iyi bir takım değil. Neticeyi biz tayin ettik...

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Gelelim genel gözlemlerime; Montella'nın bu maç için başlangıcındaki takım tertibi hatalıydı. Zor maçlarda düşünmeden görev verdiği İsmail Yüksek kulübedeydi.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Brighton'da her maç oynayan ve son derece başarılı oynayan Ferdi de kulübedeydi. Tabii bir de kaleci sorunu var.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Ben Fransa maçını yorumlarken Uğurcan hatalı kırmızı kart görünce şöyle bir görüş bildirmiştim: "Uğurcan kartını zaten son dakikada gördü. Önemli olan şu anda Uğurcan'ın atılması değil, İtalya maçında oynayamayacak olması."

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Bunu neden söyledim? Altay iki senedir hiç oynamıyor. Bu kadar maç eksiği olan bir kalecinin böyle zor bir mücadelede hata yapmaması mümkün değil. Tabii burada Altay'ın hiçbir günahı yok.

Ömer Üründül Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi! "Neticeyi biz tayin ettik"

Maçın kahramanı kimdir diye soru gelirse, hiç tereddütsüz hakem Michael Oliver derim. Farklı skora bakmadan, konsantrasyonunu hiç kaybetmeden, VAR'a yaslanmadan tüm kararlar bu kadar doğru olabilir mi? İşte onun için bence dünyanın en iyi hakemi...

#İtalya #Kerem #İsmail Yüksek #A Milli Futbol Takımı #UEFA Uluslar Ligi #Ömer Üründül
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