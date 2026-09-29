Çekya-İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup mücadelesinde Çekya ile İngiltere karşılaşıyor. 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Çekya-İngiltere maçını takip etmek için tıklayınız...

Çekya-İngiltere maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden iki takım, ikinci hafta karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. İlk maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrılan Çekya ve İngiltere, gruptaki ilk galibiyetini almak için kozlarını paylaşacak. Peki Çekya-İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çekya-İngiltere maçı canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, saati, stadyumu ve mücadele öncesi son gelişmeler...

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya ile İngiltere, 29 Eylül 2026 Salı günü UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadele Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇEKYA-İNGİLTERE CANLI İZLE

Çekya-İngiltere karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi A Spor ekranlarından izleyebilecek.

İKİ TAKIM DA İLK MAÇINI KAYBETTİ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta hem Çekya hem de İngiltere ilk hafta karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı. Çekya, sahasında Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. İngiltere ise Wembley'de İspanya karşısında iki kez öne geçmesine rağmen mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.

İngiltere'nin İspanya karşısındaki gollerini Anthony Gordon ve Harry Kane kaydetti. İspanya'nın golleri ise Lamine Yamal, Alex Baena ve Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Böylece ikinci haftaya puansız giren iki ekip, Prag'da ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

İNGİLTERE'DE GÖZLER THOMAS TUCHEL'İN KADROSUNDA

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, İspanya karşılaşmasının ardından savunmada yapılan hataların ardından Çekya maçında önemli tercihler yapabilir.

İngiltere, İspanya karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle birlikte son altı maçında da kalesini gole kapatamamış oldu. Tuchel ise Çekya karşılaşması öncesinde savunmadaki oyuncularına güvenmeye devam edeceğini belirtti.

Trent Alexander-Arnold'un da Çekya karşısında yeniden ilk 11'e dönme ihtimali bulunuyor. Lewis Hall ise yaşadığı küçük sakatlık nedeniyle İspanya maçında riske edilmemişti.

ÇEKYA'DA SAKATLIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ev sahibi Çekya da karşılaşma öncesinde çeşitli oyuncu eksikleriyle mücadele ediyor.

Çekya, Hırvatistan karşılaşması öncesinde David Zima, David Jurasek, Matej Rynes, Tomas Vlcek, Lukas Provod, Denis Visinsky ve Tomas Chory gibi isimlerden yararlanamadı.

Teknik direktör Santi Denia'nın, Hırvatistan karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından İngiltere karşısında kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı maç saatinde netleşecek.

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-İZLE)