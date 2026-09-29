Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, Belçika deplasmanında sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Fransa ve İtalya maçlarının ardından gruptaki üçüncü karşılaşmasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Belçika-Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, stadyumu ve Türkiye'nin Uluslar Ligi fikstürü...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesine Belçika deplasmanında devam edecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, grubun üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından Belçika deplasmanında puan arayacak. Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Belçika karşısında alınacak sonuç, A Milli Takım'ın gruptaki konumu açısından önem taşıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Belçika-Türkiye maçı ne zaman?", "Belçika-Türkiye maçı saat kaçta?" ve "Belçika-Türkiye hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Belçika-Türkiye maçına ilişkin tüm detaylar...
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak Belçika-Türkiye karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Belçika-Türkiye maçı Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Belçika'da yerel saatle 20.45'te oynanacak mücadele, Türkiye'deki futbolseverler tarafından 21.45'ten itibaren takip edilebilecek.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Belçika-Türkiye maçını ATV üzerinden takip edebilecek.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Belçika-Türkiye karşılaşması ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.
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BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Belçika-Türkiye karşılaşması, Belçika'nın Liège kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak.