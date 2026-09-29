Arnavutluk 2’de 2 yaptı! Rey Manaj’dan galibiyete gol katkısı

Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup’ta San Marino’yu 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Sivassporlu Rey Manaj’ın da gol attığı karşılaşmada Trabzonsporlu Ernest Muçi 65 dakika forma giydi.