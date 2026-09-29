Arnavutluk 2’de 2 yaptı! Rey Manaj’dan galibiyete gol katkısı
Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup’ta San Marino’yu 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Sivassporlu Rey Manaj’ın da gol attığı karşılaşmada Trabzonsporlu Ernest Muçi 65 dakika forma giydi.
UEFA Uluslar Ligi'nde San Marino ile Arnavutluk, Lig C Grup 1 maçında karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico Serravalle'de oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.
Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Anis Mehmeti, 27. dakikada Myrto Uzuni ve 65. dakikada Sivassporlu Rey Manaj kaydetti. Trabzonsporlu Ernest Muçi 65 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Arnavutluk 2'de 2 yaparak grupta liderliğe yükseldi. San Marino ise puansız son sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Finlandiya ile Belarus 0-0 berabere kaldı.