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Arnavutluk 2’de 2 yaptı! Rey Manaj’dan galibiyete gol katkısı

Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup’ta San Marino’yu 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Sivassporlu Rey Manaj’ın da gol attığı karşılaşmada Trabzonsporlu Ernest Muçi 65 dakika forma giydi.

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Arnavutluk 2’de 2 yaptı! Rey Manaj’dan galibiyete gol katkısı

UEFA Uluslar Ligi'nde San Marino ile Arnavutluk, Lig C Grup 1 maçında karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico Serravalle'de oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Anis Mehmeti, 27. dakikada Myrto Uzuni ve 65. dakikada Sivassporlu Rey Manaj kaydetti. Trabzonsporlu Ernest Muçi 65 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk 2'de 2 yaparak grupta liderliğe yükseldi. San Marino ise puansız son sırada yer aldı. Grubun diğer maçında Finlandiya ile Belarus 0-0 berabere kaldı.

#Rey Manaj #UEFA Uluslar Ligi #Belarus #Ernest Muçi #Sivasspor #Finlandiya #San Marino #Trabzonspor
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