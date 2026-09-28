A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta İtalya’ya 4-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan milliler, Barış Alper Yılmaz’ın golüyle umutlansa da Esposito’nun golüne engel olamadı ve sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada milliler ilk yarıda yediği üç golle büyük bir şok yaşarken, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle umutlandı ancak İtalya kısa süre sonra farkı yeniden üçe çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, 9. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 22. dakikada Davide Frattesi, 27. dakikada ise Michael Kayode'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken A Milli Takımımız, ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle fark 2'ye indi.

Ancak İtalya'nın cevabı gecikmedi. 50. dakikada Francesco Pio Esposito sahneye çıktı ve skoru 4-1'e taşıdı.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Barış Alper Yılmaz bir kez daha fileleri havalandırdı. Savunma arkasına sarkan yıldız futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruş uzak direğe çarparak ağlarla buluştu.

Ancak pozisyonun ardından kale sahasında bulunan Oğuz Aydın'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

MİLLİLER PENALTI BEKLEDİ

Türkiye, 59. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan elle oynama pozisyonu sonrasında penaltı bekledi. Ancak hakem Michael Oliver oyunu devam ettirdi.

MİLLİ TAKIM PUANLA TANIŞAMADI

İtalya, turnuvanın ilk maçında Belçika'ya 2-0 mağlup olmasının ardından Türkiye karşısında aldığı galibiyetle gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

İlk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden A Milli Takımımız ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya konuk olacak. İtalya ise aynı gün Fransa deplasmanına çıkacak.

ARDA GÜLER, MONTELLA'NIN YANINA GİTTİ

İtalya'nın ikinci golünün ardından Arda Güler'in kenara gelerek teknik direktör Vincenzo Montella ile hararetli bir görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Kayode'nin 27. dakikada attığı üçüncü golün ardından tribünlerde de tepkiler yükseldi.

FATİH TERİM'DEN BİRLİK ÇAĞRISI

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, tribünlerden yükselen tepkilerin ardından milli takımın yanında olunması gerektiğini vurguladı.

Terim, "Kopmamalıyız! Şimdi taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın yanında olması lazım. Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman? Kazanınca hep beraber olmak çok kolay. Esas şimdi birlikte olmalıyız. Daha dünya kadar zaman var. Bu kültürü oturtmamız lazım." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: ÖLÜ TOPRAĞI SERİLMİŞ GİBİ

İtalya'nın üçüncü golünün ardından A Milli Takım'ın sahadaki görüntüsünü de eleştiren Terim, millilerin mücadele gücüne dikkat çekti.

Deneyimli teknik adam, "Bir ağırlık, bir ümitsizlik var! Esas iyi olmayan şey bu! Sahada biri bir şey desin, kendimize gelelim! Sahamızda ellerini kollarını sallayarak geliyorlar! Ne bir baskı var ne bir faul var! Çok moralleri bozuldu! Ölü toprağı serilmiş gibi bir halimiz var!" dedi.

ROBERTO MANCINI: TAKIMIM REAKSİYON GÖSTERDİ!

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımızı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mancini, oyundan düştükleri bölümde takımının gösterdiği reaksiyona dikkat çekti.

MAÇTAN NOTLAR



UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Fransa karşılaşmasına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, kart cezalısı kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a kalede şans verirken, yedeğe çektiği Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in yerlerine Ozan Kabak, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü'yü ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Adil Demirbağ, Aral Şimşir, Emrihan Topçu, İlhan Fakılı ve Bartuğ Elmaz maç kadrosunda yer alamadı.

ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle milli takımın ilk antrenmanlarında yer almayan Orkun, ay-yıldızlı ekibin son idmanında takımla çalışmıştı.

BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan mücadele öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı: 0-2

27. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

47. dakikada Türkiye farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oğuz'un altıpas önüne çevirdiği topu, Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-3

50. dakikada İtalya 4. golünü attı. Ceza yayı içinde topla buluşan Tonali'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta, direkten dönen topu Francesco Pio Esposito kafa ile ağlara yolladı: 1-4

80. dakikada milli takım net bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler çalımlarla ceza sahasına girdi, pasını Demir Ege'ye bıraktı. Demir Ege de altıpas önündeki Kerem Aktürkooğlu'na yerden pasını verdi. Kerem'in yakın mesafeden şutunda top üstten dışarıya çıktı.

Mücadeleyi İtalya 4-1 kazandı.

Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan (Dk. 76 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 46 İsmail Yüksek), Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Deniz Gül)

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi (Dk. 82 Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (Dk. 76 Romano), Sebastiano Esposito (Dk. 63 Doumbia), Raspadori (Dk. 46 Cambiaghi), Francesco Pio Esposito (Dk. 76 Scamacca)

Goller: Dk. 9 Bastoni, Dk. 22 Frattesi, Dk. 27 Kayode, Dk. 50 Francesco Pio Esposito (İtalya), Dk. 47 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 38 Can Uzun, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 72 Ozan Kabak (Türkiye)