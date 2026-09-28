Vincenco Montella: Yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik

A Milli Takım’ın İtalya’ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İlk yarıdaki performansı eleştiren İtalyan teknik adam, milli takımın bu seviyede üç günde bir maç oynama alışkanlığının bulunmadığını söyledi.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, mücadeleyi değerlendirirken milli takımın bu seviyede üst üste maç oynama alışkanlığına dikkat çekti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, takımının özellikle ilk yarıdaki performansını eleştirdi.

"RAKİBE GÖRE YAKLAŞAMADIK"

Montella, karşılaşmaya istedikleri şekilde başlayamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor!"

İkinci yarıda takımın toparlandığını belirten İtalyan teknik adam, 3-1'den sonra daha iyi bir görüntü ortaya koyduklarını söyledi.

"İLK YARI YUHALANMAYI HAK ETTİK"

Montella, karşılaşmanın ilk yarısındaki performansın tribün tepkilerini hak ettiğini de dile getirdi.

"İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için..."

Deneyimli teknik adam, milli takımın maç analizleri ve oyuncuların motivasyonu konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok."