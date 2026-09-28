Türkiye-İtalya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı Bursa’da konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk 3 puanını almak istiyor. Turkuvaz Medya aracılığıyla ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan bu kritik maçı haberimizden izleyebilirsiniz.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk 3 puanını almak istiyor. Turkuvaz Medya aracılığıyla ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan bu kritik maçı haberimizden izleyebilirsiniz.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI İLK 11'LER
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Oğuz, Can, Barış Alper.
İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Faigoli, Raspadori, P. Esposito, S. Esposito.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milli mücadele 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
KARŞILAŞMAYA İNGİLİZ HAKEM ATANDI
A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.
ATV FREKANS BİLGİLERİ
2026 ATV frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
ATV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Televizyon veya uydu alıcısında Manuel Arama/Kanal Ekleme bölümüne girerek:
Frekans: 12207
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4