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Türkiye-İtalya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı Bursa’da konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk 3 puanını almak istiyor. Turkuvaz Medya aracılığıyla ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan bu kritik maçı haberimizden izleyebilirsiniz.

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Türkiye-İtalya | CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk 3 puanını almak istiyor. Turkuvaz Medya aracılığıyla ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan bu kritik maçı haberimizden izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Oğuz, Can, Barış Alper.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Faigoli, Raspadori, P. Esposito, S. Esposito.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli mücadele 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan İtalya maçı öncesi açıklama!
Okan Kocuk: Umarım Bursa'da galibiyetle coşkulu bir kutlama yaparız

KARŞILAŞMAYA İNGİLİZ HAKEM ATANDI

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2026 ATV frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6

TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

ATV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyon veya uydu alıcısında Manuel Arama/Kanal Ekleme bölümüne girerek:

Frekans: 12207
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4

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