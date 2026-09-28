A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı Bursa’da konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk 3 puanını almak istiyor. Turkuvaz Medya aracılığıyla ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan bu kritik maçı haberimizden izleyebilirsiniz.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk 3 puanını almak istiyor. Turkuvaz Medya aracılığıyla ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan bu kritik maçı haberimizden izleyebilirsiniz.



TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



TÜRKİYE-İTALYA MAÇI İLK 11'LER



Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Oğuz, Can, Barış Alper.



İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Faigoli, Raspadori, P. Esposito, S. Esposito.



TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Milli mücadele 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.



TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?



Karşılaşma Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

KARŞILAŞMAYA İNGİLİZ HAKEM ATANDI



A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.



ATV FREKANS BİLGİLERİ



2026 ATV frekans bilgileri şu şekilde:



Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6



TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!



ATV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?



Televizyon veya uydu alıcısında Manuel Arama/Kanal Ekleme bölümüne girerek:



Frekans: 12207

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4