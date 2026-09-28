Roberto Mancini: Türk futbolu çok gelişmiş!

A Milli Takımımızın İtalya'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımı'mız ile Bursa'da oynadıkları Uluslar Ligi mücadelesi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta Arda Güler'i rahat bırakmamak için özel önlem aldıklarını belirten Mancini, "Türk futbolu çok ilerlemiş" yorumunu yaptı.

"BURADA KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSETTİM"

"Ben burada kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi karşılandığımı hissettim, 2013-2014 yılında da öyleydi. Takım, insanlar, taraftarlar, her şey çok iyiydi."

"ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'Yİ YENMEKTİ"

"İlk yarı iyi oynadık ama sonrasında oyundan düşmemize rağmen istediğim reaksiyonu oyuncularım gösterdi. Önemli olan Türkiye karşısında galibiyet alabilmekti. Bundan sonra da aynı şekilde oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İstediğim oyun tam olarak bu değildi ama galibiyet çok önemliydi."

"TÜRK FUTBOLU ÇOK İLERLEMİŞ"

"Önemli olan, Türkiye karşısında galip gelmekti. Türk futbolu, her geçen gün daha da ilerliyor. Karşımızda çok iyi bir Türkiye var. Çok iyi de bir teknik direktörleri var."

"BU GECE ÖNCELİĞİMİZ ARDA'YDI"

"Maçtan önce biliyorduk ki Arda'ya dönmesi için yarım saniye bile verirsek bizi yok edebilirdi. Bu yüzden ona o özgürlüğü vermedik. Alanını kalabalıklaştırdık, hareketlerini takip ettik ve topu her aldığında etrafında iki oyuncu olduğundan emin olduk.

Bire bir savunmaya karşı çok zeki. Ona zaman ve alan vermemek, topu geriye oynamaya zorlamak zorundasınız.

Arda, tek bir dokunuşla maçı değiştirebilecek bir oyuncu. Bu gece en büyük önceliğimiz, onun o dokunuşa asla ulaşamamasını sağlamaktı."